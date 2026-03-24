De Instagram a un delito: lo que inició en redes terminó con una condena de 9 años

Un sujeto de apellidos Dávila Fajardo habría utilizado las redes sociales para cometer dos delitos que le costarán su libertad durante 9 años.

La Fiscalía Adjunta de Género logró que a este sujeto lo condenaran por cometer delitos sexuales en perjuicio de dos adolescentes, a quienes contactó por redes sociales.

De acuerdo con la fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 2021 y el 2023. Una de las víctimas tenía entre 11 y 13 años cuando el imputado cometió los delitos de seducción o encuentros con menores por medios electrónicos y relaciones sexuales con persona menor de edad, señaló el Ministerio Público.

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Fiscalía demostró cómo Dávila Fajardo contactó a las víctimas por redes sociales. Foto: Ilustrativa (Canva /Canva)

“La Fiscalía comprobó que Dávila contactó a la joven a través de Instagram; luego, las conversaciones continuaron por WhatsApp, vía por donde le solicitó fotografías y videos de ella desnuda, y luego él le compartió imágenes suyas con contenido sexual. Posteriormente, él la llevó a un motel”, señaló la Fiscalía.

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El segundo hecho fue contra otra adolescente, que tenía 13 años cuando sucedieron los hechos, también la sedujo por medios electrónicos y lo investigaron por tenencia de material pornográfico.

La sentencia fue dictada el 17 de marzo por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, pero trascendió hasta este martes 24 de marzo.

Al imputado se le impusieron las medidas cautelares de firmar cada 15 días e impedimento de salida del país por el plazo de seis meses, mientras la sentencia queda en firme.