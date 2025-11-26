De un balazo en la cara apagan la vida de un hombre en Quepos

Un hombre murió la madrugada de este miércoles en Naranjito de Quepos, Puntarenas, luego de resultar herido de bala.
La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 12:32 a.m., por lo que enviaron una ambulancia al sitio. Al llegar, los paramédicos ubicaron al hombre con una lesión en la cara y confirmaron que no presentaba signos vitales.
La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso para dar con el o los sospechosos y la causa de la agresión.
