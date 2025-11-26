Sucesos

De un balazo en la cara apagan la vida de un hombre en Quepos

La emergencia fue atendida pasada la medianoche en Naranjito de Quepos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre murió la madrugada de este miércoles en Naranjito de Quepos, Puntarenas, luego de resultar herido de bala.

Un hombre fue asesinado de un balazo en la cara en Quepos. (Silvia Coto)

La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 12:32 a.m., por lo que enviaron una ambulancia al sitio. Al llegar, los paramédicos ubicaron al hombre con una lesión en la cara y confirmaron que no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Aterradora balacera a plena luz del día deja muerte y temor entre vecinos

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso para dar con el o los sospechosos y la causa de la agresión.

LEA MÁS: Tiroteo deja un hombre fallecido y una mujer herida frente a iglesia en Cartago

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balazo caraqueposnaranjito de queposhombre heridodisparo en el rostroinvestigación del crimen
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.