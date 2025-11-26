De un balazo en la cara apagan la vida de un hombre en Quepos

Un hombre murió la madrugada de este miércoles en Naranjito de Quepos, Puntarenas, luego de resultar herido de bala.

Un hombre fue asesinado de un balazo en la cara en Quepos. (Silvia Coto)

La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 12:32 a.m., por lo que enviaron una ambulancia al sitio. Al llegar, los paramédicos ubicaron al hombre con una lesión en la cara y confirmaron que no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Aterradora balacera a plena luz del día deja muerte y temor entre vecinos

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso para dar con el o los sospechosos y la causa de la agresión.

LEA MÁS: Tiroteo deja un hombre fallecido y una mujer herida frente a iglesia en Cartago