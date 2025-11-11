De una puñalada en un brazo le quitaron la vida a un hombre y un pueblo llora su muerte

Una puñalada en un brazo derecho le quitó la vida a un hombre en Vereh de Laurel de Corredores, zona sur del país.

La Cruz Roja confirmó que atendieron a la víctima a las 9:15 p. m. de este lunes 10 de noviembre.

“Se informa de un hombre adulto el cual es herido de puñal en brazo derecho, se aborda con herida importante y sin signos de vida”, detallaron en la central de la benemérita.

La fatalidad fue atendida en Vereh de Laurel, zona sur del país. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

El hombre quedó sin vida a un lado de la carretera.

La víctima no ha sido identificada oficialmente, de cariño le decían Milo y de acuerdo con lo que han expresado algunas personas que lo conocían, era padre de familia.

Las autoridades judiciales investigan las causas que mediaron en esta agresión y están detrás de los responsables.