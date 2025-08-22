Sucesos

DEA premia al OIJ por la captura de supuesto poderoso narco

La DEA destacó la captura en Londres de Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”,

Por Silvia Coto
Premiación de la DEA al OIJ (OIJ/OIJ)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió un reconocimiento especial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por su papel en la detención de Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, un presunto narcotraficante costarricense requerido por la justicia estadounidense.

La captura se realizó el 29 de diciembre de 2024 en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, Inglaterra.

El arresto fue posible gracias a la coordinación entre la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO), la Oficina Central Nacional Interpol – San José del OIJ, así como autoridades estadounidenses e inglesas.

“Shock” permanece detenido en Reino Unido.

El reconocimiento fue entregado por Wes Wynne, fiscal adjunto de Texas en los Estados Unidos.

“El OIJ ha hecho un gran trabajo contra el narcotráfico. Esta colaboración entre Estados Unidos y Costa Rica es clave para enfrentar un problema que afecta a ambos países y al mundo entero.”

El OIJ recibió el reconocimiento con gran entusiasmo.

“Este reconocimiento reafirma el compromiso del OIJ con la lucha contra el crimen organizado. El caso de ‘Shock’ es un ejemplo del trabajo conjunto entre el OIJ, la DEA y el Ministerio Público para lograr objetivos comunes en seguridad y justicia", Randall Zúñiga, director del OIJ.

