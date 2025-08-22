Vecinos aterrorizados por sangriento crimen ocurrido a plena luz del día frente a iglesia católica

El crimen ocurrió en Pueblo Nuevo de Limón. Foto: Archivo (IStock)

Nuevamente la provincia de Limón se ve sacudida por un hecho de violencia, pues a plena luz del día un hombre fue ejecutado de forma muy cruel.

El hecho fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el caso ocurrió a eso de las 10:06 a.m. de este viernes, en la localidad de Pueblo Nuevo de Limón.

El homicidio tuvo lugar frente a la iglesia católica de la localidad, a escasos metros de una especie de minisúper.

La Cruz Roja informó que el comité de la zona fue alertado sobre una balacera en la que una persona resultó herida, por lo que despacharon una ambulancia con personal hasta el mencionado sitio.

Al llegar a la escena, los paramédicos encontraron a un hombre que estaba tendido sobre el suelo boca abajo, al revisarlo determinaron que este ya no presentaba signos vitales, a consecuencia de disparos que recibió en la cabeza.

En cuanto al ahora fallecido, las autoridades aún no han dado a conocer su identidad, solo trascendió que se trata de un hombre de unos 27 años.

Se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde una versión preliminar de cómo habrían ocurrido los hechos.