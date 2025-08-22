Justicia suspende todas las visitas a La Reforma durante el fin de semana sin dar muchas explicaciones

El Ministerio de Justicia no quiso revelar las circunstancias que motivaron la medida de suspender las visitas. (Jorge Castillo)

El Ministerio de Justicia y Paz, sin dar mayores explicaciones, suspendió todas las visitas a la cárcel La Reforma, así como a los complejos que forman parte de ese centro penitenciario, ubicado en San Rafael de Alajuela, durante este fin de semana.

En un inicio, dicho ministerio comunicó a las 12:51 a.m., de este viernes que se suspenderían las visitas solo por ese día, sin embargo, a las 9:47 a.m., enviaron un nuevo comunicado indicando que la medida se ampliará durante todo el fin de semana.

“La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, comunica que la visita general a los centros penitenciarios ubicados en el distrito de San Rafael de Alajuela se ha suspendido por todo el fin de semana en aras de hacer prevalecer la seguridad de las personas. Se aclara que es en todas las visitas íntimas y general durante todo el fin de semana”, indicó Justicia.

Nuevamente, La Teja consultó a la oficina de prensa de Justicia sobre las circunstancias que motivaron dicha medida, a lo que escuetamente respondieron: “hacer prevalecer la seguridad de las personas”.

Este viernes varios diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tenían que visitar dicho centro penal, pero curiosamente se supo que decidieron suspender dicha visita en las últimas horas de la noche del jueves.

Este medio trató de contactar al diputado Gilberth Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para conocer el motivo por el que se suspendió la mencionada visita, pero de momento no ha respondido las llamadas ni los mensajes enviados.

De momento, se desconoce si la cancelación de esa visita de los legisladores también tendría que ver con el tema de seguridad indicado por Justicia.