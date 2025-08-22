Justicia suspende visitas a La Reforma este viernes por motivos de “seguridad”

El Ministerio de Justicia no quiso revelar mayores detalles sobre el tema de la suspensión de visitas este viernes. (Jorge Castillo)

El Ministerio de Justicia y Paz comunicó que la visita general a la cárcel La Reforma, así como a los complejos que forman parte de ese centro penitenciario, ubicado en San Rafael de Alajuela, fue suspendida por este viernes.

Dicho ministerio dio a conocer esa situación por medio de un mensaje de WhatsApp enviado al chat integrado por los medios de comunicación, a las 12:51 a.m. de este viernes.

“La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz comunica que la visita general a los centros penitenciarios ubicados en el distrito de San Rafael de Alajuela se ha suspendido por este viernes 22 de agosto, en aras de hacer prevalecer la seguridad de las personas”.

La Teja consultó a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia sobre el motivo detrás de la suspensión de las visitas, pero únicamente respondieron que la decisión fue en pro de “prevalecer la seguridad” y que cualquier dato adicional lo brindarán en el transcurso del día.

Este viernes varios diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tenían planeado ir a ese centro penal, pero curiosamente se supo que decidieron suspender dicha visita en las últimas horas de la noche del jueves.

De momento se desconoce si la cancelación de esa visita de los legisladores también tendría que ver con el tema de seguridad indicado por Justicia.