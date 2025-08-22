Cámaras captaron el aterrador estruendo causado por temblor que levantó de la cama a muchos

Cámaras captaron el momento exacto del fuerte sismo ocurrido la madrugada de este viernes

Cámaras de seguridad captaron la fuerza y el estruendo causado por el temblor ocurrido la madrugada de este viernes, el cual sacó de sus camas a cientos de personas.

Tres videos grabados por cámaras ubicadas en Curridabat, en San José, muestran cómo se sintió y se escuchó el socollón, el cual ocurrió a las 12:45 a.m.

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el meneón tuvo una magnitud fue de 4,1 grados y su epicentro fue localizado en las cercanías del barrio Tournón en San José. Además, tuvo una profundidad de apenas 4 kilómetros.

En cuanto al estruendo que muchos escucharon, desde el Ovisicori informaron que se trató de un fenómeno muy normal, por lo que no hay nada qué temer.

“Es muy común la presencia de ruidos o retumbos en eventos sísmicos superficiales. Estos ruidos se deben a la propagación de las ondas sísmicas y la interacción con la superficie de la tierra, resultando en una interacción que genera energía sonora.

“Además, el propagarse las ondas sísmicas en un área poblada, con muchas viviendas, las altas frecuencias generadas por la fuente sísmica se propagan muy rápidamente, generando vibración en la estructuras, vidrios, techos, etc, y es la sensación de un ventolero o un tren pasando cerca de uno”.

Los cuerpos de emergencia indicaron que no se reportaron incidentes de gravedad a consecuencia del sismo, aunque sí recibieron muchos reportes de personas muy austadas.