Sucesos

Cámaras captaron el aterrador estruendo causado por temblor que levantó de la cama a muchos

En los videos se oyé el fuerte retumbo que se dio durante el temblor de la madrugada de este viernes

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Cámaras captaron el momento exacto del fuerte sismo ocurrido la madrugada de este viernes

Cámaras de seguridad captaron la fuerza y el estruendo causado por el temblor ocurrido la madrugada de este viernes, el cual sacó de sus camas a cientos de personas.

Tres videos grabados por cámaras ubicadas en Curridabat, en San José, muestran cómo se sintió y se escuchó el socollón, el cual ocurrió a las 12:45 a.m.

LEA MÁS: ¿Escuchó un retumbo durante el temblor de la madrugada de este viernes? Este es el motivo de ese ruido

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el meneón tuvo una magnitud fue de 4,1 grados y su epicentro fue localizado en las cercanías del barrio Tournón en San José. Además, tuvo una profundidad de apenas 4 kilómetros.

En cuanto al estruendo que muchos escucharon, desde el Ovisicori informaron que se trató de un fenómeno muy normal, por lo que no hay nada qué temer.

LEA MÁS: Vecinos fueron despertados primero por el temblor y luego por balacera que terminó en sangriento crimen

Cámaras captaron el momento exacto del fuerte sismo ocurrido la madrugada de este viernes

“Es muy común la presencia de ruidos o retumbos en eventos sísmicos superficiales. Estos ruidos se deben a la propagación de las ondas sísmicas y la interacción con la superficie de la tierra, resultando en una interacción que genera energía sonora.

“Además, el propagarse las ondas sísmicas en un área poblada, con muchas viviendas, las altas frecuencias generadas por la fuente sísmica se propagan muy rápidamente, generando vibración en la estructuras, vidrios, techos, etc, y es la sensación de un ventolero o un tren pasando cerca de uno”.

Cámaras captaron el momento exacto del fuerte sismo ocurrido la madrugada de este viernes

LEA MÁS: Pedir ¢5 mil prestados desató una verdadera pesadilla para una mujer y su pareja

Los cuerpos de emergencia indicaron que no se reportaron incidentes de gravedad a consecuencia del sismo, aunque sí recibieron muchos reportes de personas muy austadas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
OvsicoriSismo en San JoséTemblor en San José
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.