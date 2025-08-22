Joven de 17 años es detenido como sospechoso de ejecutar cruelmente a su patrono

El muchacho de 17 años fue detenido en El Cairo de Siquirres. (OIJ/El muchacho de 17 años fue detenido en El Cairo de Siquirres.)

Un muchacho, de tan solo 17 años, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de un cruel crimen, pues se presume que este habría ejecutado al hombre que le había dado trabajo.

El muchacho fue capturado a eso de las 6 a.m., de este viernes, cuando agentes judiciales del OIJ de Siquirres allanaron su vivienda, ubicada en el sector de Louisiana, en El Cairo de Siquirres, en Limón.

Al joven se le vincula con el homicidio de su patrono, un hombre apellidado Carvajal, de 51 años, quien fue asesinado a balazos dentro de una propiedad ubicada en esta comunidad limonense.

De acuerdo con el OIJ, los hechos ocurrieron el pasado sábado 16 de agosto, cuando el sospechoso se encontraba trabajando en una finca, a la cual también llegó Carvajal.

“Según el informe preliminar, en apariencia, el ofendido, minutos después de encontrarse en la finca, fue abordado, supuestamente por el sospechoso, el cual en apariencia, le habría disparado en cuatro ocasiones en la cabeza causándole la muerte en el sitio”, detalló el OIJ.

Tras el homicidio de Carvajal, los agentes realizaron una serie de diligencias, las cuales les permitieron identificar al muchacho como el sospechoso del sangriento homicidio.

“Bajo dirección funcional con el Ministerio Público, con el allanamiento a la vivienda se logró detener a este sujeto y se decomisó evidencia importante para la investigación como teléfonos celulares. Finalmente, el detenido será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica”.

Las autoridades no dieron a conocer cuál sería el presunto móvil detrás del homicidio de Carvajal.