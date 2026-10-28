DEA y Poder Judicial detienen a sospechosos de almacenar droga en torre de apartamentos en La Sabana

La DEA en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público destaparon el oscuro negocio que se ocultaba dentro de un apartamento en una lujosa torre ubicada en La Sabana.

Por medio de un operativo coordinado, dichas entidades lograron detener la noche de este martes a un costarricense apellidado Araya y a un colombiano de apellido Bernal como sospechosos de almacenar droga en ese apartamento.

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El Ministerio Público indicó que el colombiano fue capturado en las inmediaciones de la torre de apartamento, mientras que el tico fue detenido en vía pública en Santa Ana, San José.

Ambos sospechosos fueron detenidos la noche del martes. (OIJ/Cortesía)

Tras las capturas, este miércoles las autoridades allanaron dicho apartamento en busca de pruebas, pues se sospecha que ambos sujetos estarían ligados a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

“La policía decomisó a los sospechosos tres paquetes de aparente clorhidrato de cocaína y 85 paquetes falsos que simulaban contener droga, un arma tipo fusil y documentación de interés para el caso.

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“A ambos se les tomará la declaración indagatoria y se les pondrá a la orden del Juzgado Penal, para la solicitud de medidas cautelares”, indicó el Ministerio Público.

La investigación se tramita en el expediente 26-001846-0054-PE.