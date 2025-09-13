Desbordamiento de río deja varias casas inundadas en Escazú

Fuertes aguaceros inundaron varias zonas del país (imagen con fines ilustrativos) (Canva /Canva)

Una inundación provocada por el desbordamiento de un río en Escazú generó múltiples incidentes la tarde de este jueves, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El reporte oficial indica que la emergencia se registró poco después de las 4 de la tarde en el centro comercial Super El Niño, ubicado a 75 metros al este, donde las intensas lluvias ocasionaron que el cauce del río se saliera de su curso y afectara varias viviendas de la zona.

LEA MÁS: Dos hombres y una mujer mueren tras ser arrastrados por cabeza de agua en catarata en Liberia

La oficina de prensa de la Benemérita detalló que al sitio fueron movilizadas una unidad especializada de primera intervención, así como una ambulancia básica y otra avanzada, con el objetivo de atender a las personas afectadas por el agua.

LEA MÁS: Cierran la ruta 32 por mal tiempo

De forma preliminar, la institución informó que son varias las casas impactadas por la inundación, aunque todavía no se ha confirmado el número exacto de familias damnificadas ni si hubo personas trasladadas a centros médicos.

Emergencia en desarrollo