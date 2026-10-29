Desde Estados Unidos, hijo despide a su mamá fallecida en vuelco de bus en Sarapiquí

“Despedir a una madre significa sentir que una parte de nuestra alma se marcha con ella”.

Con esas conmovedoras palabras, Alexander Padilla expresó el dolor que siente por la muerte de su mamá, Ana García Abarca, de 72 años, quien falleció tras el vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles 28 de octubre en Sarapiquí.

Doña Ana es la cuarta víctima mortal de esta tragedia.

Alexander vive en Estados Unidos, a miles de kilómetros de Costa Rica, y utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje en el que recordó el amor, los consejos y los abrazos que siempre llevará en su corazón.

“Aunque mis ojos lloren su ausencia, su amor seguirá acompañándome cada día de mi existencia”, escribió.

Ana fue trasladada al hospital Calderón Guardia luego del accidente, pero falleció en ese centro médico.

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Ana García Abarca, de 72 años, cuarta víctima del vuelco de un bus en Sarapiquí, su hijo Alexander Padilla le dedicó unas conmovedoras palabras. Foto: Tomado del FB de Alexander Padilla (Tomado del FB de Alexander Padilla/Tomado del FB de Alexander Padilla)

En medio de su propio duelo, Alexander también tuvo palabras para las otras familias que perdieron a sus seres queridos en el accidente, ocurrido en una situación que dejó un profundo dolor entre quienes esperaban volver a compartir con ellos.

“No existen palabras suficientes para aliviar una tragedia de esta magnitud. Detrás de cada vida perdida hay una historia, una familia, sueños, abrazos pendientes y personas que tendrán que aprender a vivir con una ausencia irreparable”, manifestó.

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Aumentan a cuatro las víctimas mortales del vuelco de bus en Sarapiquí ocurrido la mañana del miércoles 28 de octubre del 2026. Foto: Tomada de Alexander Padilla (Tomada de Alexander Padilla/Tomada de Alexander Padilla)

A las familias afectadas les envió su abrazo, solidaridad y oraciones, con la esperanza de que encuentren fortaleza y consuelo en medio de tanto dolor.

Por último, volvió a dirigirse a su mamá para agradecerle por haberle dado la vida y por cada instante que compartieron.

“Hoy me duele despedirte, pero jamás dejaré de amarte. Tu partida no borrará tu presencia, porque vivirás eternamente en mi memoria y en lo más profundo de mi corazón”, expresó.