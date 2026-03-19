Detienen a hombre en Ciudad Quesada por un hecho indignante contra una mujer

Un sujeto de apellido Romero, de 46 años, fue detenido en San Roque de Ciudad Quesada, en Alajuela, como sospechoso de un delito de violación en perjuicio de una mujer.

De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido en Sucre, en San Carlos, este martes 17 de marzo.

Tras recibir la denuncia, agentes del OIJ iniciaron las diligencias correspondientes que permitieron ubicar y detener al sospechoso.

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Sospechoso fue detenido en Ciudad Quesada tras denuncia por hecho contra una mujer. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Trascendió que se trataría de un empleado municipal y, al parecer, la ofendida sería la nuera de Romero; sin embargo, las autoridades no confirmaron esta versión.

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La captura se realizó en Ciudad Quesada, donde el hombre fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el presunto hecho.

El sospechoso deberá enfrentar el debido proceso mientras se determina su situación jurídica.