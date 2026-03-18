Misterioso hallazgo en Tárcoles: encuentran cadáver en área de difícil acceso

Un terrible hallazgo se dio en una zona montañosa de difícil acceso en Tárcoles, donde varias personas encontraron un cadáver.

De acuerdo con el OIJ, la alerta fue recibida a eso de las 10 a. m. de este miércoles 18 de marzo, lo que movilizó a agentes de la delegación de Garabito hasta el sitio.

“Los compañeros se desplazaron a la zona para realizar el levantamiento del mismo y remitirlo a la morgue judicial para así determinar la causa de la muerte e identificar a esta persona”, indicaron desde la oficina de prensa del OIJ.

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OIJ investiga hallazgo de cuerpo en zona montañosa de Tárcoles. Foto: Con fines ilustrativos (REINER MONTERO)

A la espera de identificación

Debido a las condiciones del terreno, el acceso al lugar es complicado, lo que dificultó las labores de las autoridades.

Por el momento, no se ha determinado la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

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Será mediante la autopsia que se logre establecer si se trata de una muerte violenta.

Este hallazgo se da en medio de cifras preocupantes de violencia en el país.

En lo que va del 2026, se contabilizan 153 homicidios. Puntarenas figura como la tercera provincia más violenta, solo por detrás de San José y Limón.