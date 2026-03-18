Sucesos

Estadounidense que vivía en Costa Rica escondía un secreto millonario por el que será extraditado

Estadounidense de apellido Patterson fue detenido en Heredia por ser requerido por fraude

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Por Alejandra Morales

Agentes de la oficina de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un estadounidense de apellido Patterson, de 64 años, con fines de extradición, tras una solicitud presentada por la embajada de los Estados Unidos, al ser sospechoso de los delitos de fraude y conspiración.

La captura ocurrió este miércoles 18 de marzo a las 12:45 p. m. en La Ribera de Belén, en Heredia.

Estadounidense de apellido Patterson, de 64 años, será extraditado a los Estados Unidos, por ser sospechoso de los delitos de fraude y conspiración. Foto: OIJ
Estadounidense de apellido Patterson, de 64 años, será extraditado a los Estados Unidos, por ser sospechoso de los delitos de fraude y conspiración. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

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Investigación internacional

Al hombre se le vincula con hechos ocurridos entre agosto del 2016 y setiembre del 2023, periodo en el que se mantuvo viviendo en Costa Rica. En apariencia, habría perjudicado a personas en el distrito norte de Texas y otros lugares.

Según la oficina de prensa del OIJ, el sospechoso, junto con otras personas, habría utilizado plataformas fraudulentas de inversión en línea para defraudar a múltiples víctimas por un monto superior a los 20 millones de dólares.

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Plataforma fraudulenta

En apariencia, el detenido creó plataformas de inversión falsas que operaban en territorio estadounidense desde Costa Rica.

“A través de estas inducían a las víctimas en Texas para enviar sus inversiones a cuentas bancarias en los Estados Unidos que eran controladas por los sospechosos”, detallaron las autoridades.

La captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre el FBI y el OIJ.

Ahora, el hombre quedó a las órdenes de las autoridades judiciales correspondientes, a la espera del proceso de extradición hacia los Estados Unidos.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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