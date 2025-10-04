Sucesos

Detienen a hombre ligado a violento ataque armado en Siquirres

Un hombre fue atacado por tres sujetos que iban en una moto

Por Silvia Coto
Un hombre fue detenido como sospechoso de tentativa de homicidio en Siquirres
Un hombre fue detenido como sospechoso de tentativa de homicidio en Siquirres (oij/Cortesía)

Un hombre, de 32 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de tentativa de homicidio en Siquirres.

El allanamiento, para dar con el sospechoso de apellido Esquivel, se dio en Civil de Reventazón.

Los hechos que originaron la investigación se remontan a la noche del pasado 31 de mayo, cuando un hombre de apellido Solano transitaba por la calle en Civil de Siquirres. En ese momento, fue abordado por tres hombres que se desplazaban en motocicleta. Sin mediar palabra, uno de los ocupantes de la moto le disparó en ambas piernas.

La víctima fue trasladada al CAIS de Siquirres para recibir atención médica, mientras que el OIJ inició las diligencias correspondientes.

Durante el operativo, los investigadores decomisaron teléfonos celulares que serán analizados.

El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

