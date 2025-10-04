Detienen a hombre ligado a violento ataque armado en Siquirres

Un hombre fue detenido como sospechoso de tentativa de homicidio en Siquirres (oij/Cortesía)

Un hombre, de 32 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de tentativa de homicidio en Siquirres.

LEA MÁS: OIJ realiza un allanamiento en la casa donde habrían matado a Kevin Kirby

El allanamiento, para dar con el sospechoso de apellido Esquivel, se dio en Civil de Reventazón.

Los hechos que originaron la investigación se remontan a la noche del pasado 31 de mayo, cuando un hombre de apellido Solano transitaba por la calle en Civil de Siquirres. En ese momento, fue abordado por tres hombres que se desplazaban en motocicleta. Sin mediar palabra, uno de los ocupantes de la moto le disparó en ambas piernas.

LEA MÁS: Hombre muere maniatado dentro de iglesia en San Sebastián tras recibir brutal golpiza

La víctima fue trasladada al CAIS de Siquirres para recibir atención médica, mientras que el OIJ inició las diligencias correspondientes.

Durante el operativo, los investigadores decomisaron teléfonos celulares que serán analizados.

El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.