Detienen a hombre que desde hace 8 años habría usado la nube de Internet para un oscuro e indignante delito

Durante aproximadamente 8 años, un hombre habría usado una plataforma de almacenamiento en Internet para un oscuro e indigno delito.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que este sujeto, apellidado Rubí, de 36 años, habría usado dicho servicio en la nube para subir y descargar archivos digitales con contenido de abuso sexual infantil.

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Por ese motivo, agentes de la Sección de Cibercrimen del OIJ realizaron la mañana de este jueves un allanamiento en Guararí de Heredia para detener al sospechoso.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos por los que es investigado se habrían dado desde febrero de 2018 hasta febrero de 2026.

El sospechoso de apellido Rubí fue detenido en Guararí de Heredia. (OIJ/El sospechoso de apellido Rubí fue detenido en Guararí de Heredia.)

“La investigación por este caso inició el 18 de febrero de este año, ya que mediante distintas herramientas tecnológicas se logró ubicar en la red un usuario que utilizaba una plataforma en la nube para descargar y almacenar gran cantidad de material de abuso sexual infantil, como videos y fotografías”, indicó el OIJ.

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De acuerdo con las autoridades judiciales, entre los archivos encontrados había varios de fabricación casera, por lo que los agentes también investigan si Rubí habría abusado de algún menor de su entorno para crear dicho contenido.

Además de detener al sospechoso, se le decomisaron aparatos electrónicos y de almacenamiento, los cuales serán inspeccionados por expertos.