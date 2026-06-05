Detienen a médico de Ebais en Heredia por indignantes actos que habría cometido mientras atendía a sus pacientes

Un médico que trabaja en un Ebais ubicado en la provincia de Heredia fue detenido por las autoridades como sospechoso de cometer indignantes delitos cuando atendía a sus pacientes.

Así lo dio a conocer la Unidad de Género de la Fiscalía de Heredia, la cual dio a conocer que se trata de un médico apellidado Valverde, a quien se le investiga por los presuntos delitos de abuso sexual y violación.

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“Al imputado se le tomará la declaración indagatoria y luego se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares”, agregó la Fiscalía.

El médico fue detenido la mañana de este viernes en el Ebais de Guararí de Heredia. (Freepik)

El médico fue capturado la mañana de este viernes en su lugar de trabajo en el Ebais de Guararí de Heredia, donde se presume habría cometido los ilícitos.

“Se cree que el funcionario se aprovechó de su profesión para abordar a las pacientes durante el tiempo de consulta. En apariencia, una vez que se encontraba con ellas en el consultorio, el hombre cometía las agresiones sexuales”, destacó la Fiscalía.

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Ante este caso, el Ministerio Público hizo un llamado a que, si existen más víctimas de estos supuestos, se acerquen a los Tribunales de Justicia de Heredia, donde podrá formular la respectiva denuncia.

El caso corresponde al expediente 25-000573-1891-PE.