Mamá denunció ante OIJ el terrible engaño en el que cayó su niña: joven de 23 años fue detenido como sospechoso

La denuncia de una angustiada madre permitió que saliera a la luz el indignante engaño en el que habría caído su hija menor de edad, al parecer, a manos de un joven de 23 años.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que ese mismo muchacho fue detenido la mañana de este viernes como sospechoso del presunto delito de difusión de material de abuso sexual infantil.

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La Policía Judicial informó que el sospechoso es de apellido Piedra, quien fue capturado por medio de un allanamiento realizado a su casa, ubicada en el centro de Cartago.

Vladimir Muñoz, subdirector general interino del OIJ, explicó que la investigación se inició días atrás luego de que recibieran la denuncia por parte de la madre de la menor.

OIJ (OIJ/OIJ)

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“Según el informe preliminar, la investigación comenzó tras una denuncia donde se indicaba que, en apariencia, un sujeto habría contactado a una niña por medio de redes sociales y, al parecer, mediante engaños logró que esta le enviara videos de contenido sexual”, detalló el OIJ.

De acuerdo con la investigación, Piedra no se habría limitado a pedirle videos a la niña, sino que, en apariencia, este también le habría enviado material de índole sexual.

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Además de detener al sospechoso, la Policía Judicial decomisó evidencias de importancia para el caso, como, por ejemplo, un teléfono celular que será examinado por expertos.