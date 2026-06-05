Muchacho de 22 años fue ejecutado por sicario que se metió a enorme casa en la que estaba en Guácimo

Una casa ubicada en Limón se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, todo por culpa de un sicario que ingresó a esa vivienda para cumplir con su cometido.

En ese sitio perdió la vida un muchacho apellidado Leiva, de 22 años, quien fue ejecutado por el gatillero de múltiples disparos.

LEA MÁS: Revelan la última fotografía de Alejandro Calderón antes de desaparecer misteriosamente en Colombia

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el crimen ocurrido a eso de las 3 p.m. de este jueves en una casa en Guácimo de Limón, específicamente en el barrio Los Colegios.

“Sobre la dinámica de los hechos, lo que preliminarmente se tiene es que el sospechoso habría llegado en una motocicleta hasta la mencionada vivienda en la que se encontraba la víctima; al parecer, este ingresó al inmueble y disparó contra el ofendido en múltiples ocasiones”, detalló la Policía Judicial.

LEA MÁS: Revelan la última fotografía de Alejandro Calderón antes de desaparecer misteriosamente en Colombia

La víctima del crimen fue un muchacho de 22 años. Foto Archivo. (IStock)

Personal de la Cruz Roja fue alertado sobre la balacera que dejó al joven gravemente herido, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena, ya no había nada que hacer.

Por su parte, los investigadores que atendieron el caso informaron que Leiva falleció a consecuencia de múltiples disparos que recibió en el pecho, la espalda y la clavícula.

LEA MÁS: Hombre es asesinado a balazos en Guácimo de Limón

De momento, las autoridades aún no han determinado el móvil detrás del crimen, pero por cómo se dieron los hechos, todo apunta a que podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas.