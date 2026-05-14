Detienen a señor de 69 años que estuvo a punto de matar a balazos a un hombre en San Carlos

Un adulto mayor fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de intentar matar a balazos a otro hombre.

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La Policía Judicial informó que el sospechoso es un señor apellidado Alvarado, de 69 años, quien fue detenido a eso de las 6 a.m. de este jueves por medio de dos allanamientos que el OIJ realizó en el sector de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Alvarado es investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio por hechos que habrían ocurrido el pasado 30 de abril.

Las autoridades no dieron a conocer el motivo por el que adulto mayor le disparó al hombre. Foto OIJ. (OIJ/Las autoridades no dieron a conocer el motivo por el que adulto mayor le disparó al hombre. Foto OIJ.)

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“Según la información preliminar, los hechos con los que se vincula a esta persona se habrían dado cuando este, en apariencia, disparó contra un hombre, impactándolo en el cuello y el hombro”, indicó el OIJ.

Tras lo sucedido, el ofendido, cuya identidad no se dio a conocer, interpuso la respectiva denuncia ante la Policía Judicial, lo que dio pie al operativo para detener a Alvarado.

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Además de la detención del sospechoso, los investigadores le decomisaron una pistola, la cual será analizada para determinar si fue la misma usada en el ataque.

Las autoridades no dieron a conocer cuál habría sido el motivo por el cual el adulto mayor le habría disparado al hombre.