Un día antes de cumplir 50 años: hombre fue asesinado en doble homicidio en Sardinal

Un violento doble homicidio ocurrido en Sardinal de Guanacaste dejó como saldo la muerte de dos hombres y, además, una mujer herida, en un hecho que también ha generado conmoción pues una de las víctimas falleció un día antes de cumplir 50 años.

Se trata de César Molina Calderón, quien este 14 de mayo habría celebrado su cumpleaños número 50, pero murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

César Molina Calderón fue asesinado de un balazo en la cabeza en un doble homicidio que ocurrió en Sardinal, Guanacaste, el miércoles 13 de mayo del 2026. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

El segundo fallecido es Francisco Chamorro Rodríguez, de 46 años, conocido como Chico Pasito, quien recibió un disparo en el hombro.

En el mismo hecho resultó herida Karla Guido, de 48 años, madre de cinco hijos, quien recibió cuatro impactos de bala en un brazo y uno en un pie.

La mujer fue trasladada a un centro médico, donde permanece internada.

LEA MÁS: Dos hombres son asesinados a balazos y uno más queda herido de gravedad en Guanacaste

El ataque fue reportado al OIJ a las 7:20 p. m. de este miércoles 13 de mayo, en la zona conocida como Espabel, en barrio Vietnam de Sardinal, cantón de Carrillo.

Según el reporte preliminar del OIJ, las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron interceptadas por dos hombres que viajaban en motocicleta.

Uno de ellos descendió del vehículo y disparó en múltiples ocasiones contra el grupo.

LEA MÁS: Caso insólito en el OIJ: reportan desaparición de mujer tras 20 años sin rastro

Tras la agresión, los atacantes huyeron del sitio y las autoridades mantienen la investigación para esclarecer el móvil del hecho y dar con los responsables del ataque.

La versión preliminar de la causa de la agresión sería por problemas por drogas, según indican las autoridades.