Detienen a sospechoso de disparar en riña que casi termina en homicidio en San Carlos

Un hombre de apellido Soto, de 28 años, fue detenido como sospechoso de protagonizar una violenta riña que por poco termina en homicidio, según informaron las autoridades judiciales.

La captura fue realizada por agentes del OIJ de San Carlos la noche de este miércoles 18 de febrero en la comunidad de La Tesalia.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el martes 17 de febrero, cuando Soto habría tenido un pleito con otro hombre en San Roque.

Sujeto de apellido Soto fue capturado por el OIJ tras un violento pleito con arma de fuego. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Durante la discusión, en apariencia el sospechoso sacó un arma de fuego y disparó contra el ofendido, lo que generó una situación de alta peligrosidad.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes que permitieron ubicar y detener al sospechoso dos días después del incidente.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias en que se dio la riña y determinar la situación legal del detenido.

Al parecer, se trataría de compañeros en el hospital de San Carlos, sin embargo esta versión no está confirmada.