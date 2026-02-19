Violento ataque a balazos deja un hombre sin vida en Matina, Limón

Una violenta agresión con arma de fuego acabó con la vida de un hombre la noche de este miércoles 18 de febrero en Matina, en Limón.

El hecho fue reportado a las 8:34 p. m., lo que movilizó a los equipos de la Cruz Roja hasta el lugar para atender la emergencia.

Según el informe de los socorristas, la víctima sería un hombre con una edad estimada entre los 31 años y 40 años, quien presentaba múltiples impactos de bala.

“Herido por arma de fuego, hombre con varios impactos de bala; informan paciente sin signos vitales”, detallaron desde la Cruz Roja.

LEA MÁS: Madrugada violenta deja a pareja grave tras balacera en Alajuelita

Balacera en Matina, Limón eleva la preocupación por los homicidios en la provincia. Foto: La Nación (Archivo LN/Archivo LN)

Pese a la rápida respuesta, el hombre fue declarado sin vida en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

LEA MÁS: Randall Zúñiga aseguró que próximamente denunciará a reconocido periodista y no es Douglas Sánchez

Este nuevo asesinato se suma a la preocupante cifra de violencia que enfrenta la provincia, donde ya se contabilizan 17 homicidios en los primeros días del 2026.

Además, según estadísticas del OIJ, en lo que va del año han sido asesinados 85 hombres en el país, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante el incremento de la violencia.