Madrugada violenta deja a pareja grave tras balacera en Alajuelita

Una madrugada violenta sacudió a vecinos de San Felipe de Alajuelita, en San José, luego de que a las 12:46 a. m. de este jueves 19 de febrero se registrara un ataque a balazos que dejó a dos personas en condición crítica.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, se atendió la emergencia por heridos de arma de fuego, en la que una mujer y un hombre adulto presentaron múltiples impactos de bala.

“Heridos por arma de fuego, se aborda una mujer y un hombre adulto, ambos con múltiples impactos; se les traslada críticos al Hospital San Juan de Dios”, indicaron en la central de la benemérita.

Ataque a balazos en San Felipe refleja la creciente disputa entre bandas en el sur de San José.

Este nuevo hecho de violencia ocurre en medio de una preocupante situación que enfrentan los barrios del sur de la capital, donde se mantiene una pugna entre bandas rivales.

Estas organizaciones criminales disputan territorios para la venta de droga, lo que ha generado una ola de violencia que continúa dejando dolor e incertidumbre en muchas familias.

Las autoridades se mantienen en alerta ante el aumento de estos hechos, mientras los vecinos viven con temor ante la constante presencia de balaceras en sus comunidades.