Sucesos

Hombre fue baleado en una gasolinera en Tibás; su condición es crítica

Autoridades llegaron a la zona y cerraron el lugar ante la mirada de muchas personas

EscucharEscuchar
Por Erick Quirós

Los vecinos de Tibás vivieron una mañana muy tensa luego de que un hombre fuera baleado cerca de una gasolinera frente a la McDonald’s.

El hecho se dio la madrugada de este miércoles en el centro del cantón y según las autoridades, todo sucedió esta mañana cuando el hombre fue herido en el tórax de varios balazos.

LEA MÁS: Niño de 8 años cae desde techo de la casa en La Carpio y es trasladado en condición crítica

El hombre fue baleado en la bomba de Tibás centro. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Al lugar llegó el OIJ así como unidades de la Cruz Roja, las cuales lo llevaron de emergencia al hospital México.

Según nos comentaron, al herido se le trasladó en situación crítica.

LEA MÁS: Hombre sufrió dolorosa muerte mientras trabajaba en finca de palma africana

El hecho generó que las autoridades cerraran la gasolinera y sus cercanías, algo que provocó grandes presas en la zona, pues muchos querían llenar el tanque y otros simplemente saber qué fue lo que pasó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Erick Quirós

Erick Quirós

Periodista de farándula y espectáculos desde 2013. Experiencia en coberturas deportivas. Estudió periodismo en la Universidad San Judas Tadeo. En 2019, 2020, 2021 y 2022 fue premiado como el periodista de mayor visitación de La Teja. En 2019 (compartida) y 2021 recibió el premio de periodista del año de este mismo medio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.