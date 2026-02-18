Hombre fue baleado en una gasolinera en Tibás; su condición es crítica

Los vecinos de Tibás vivieron una mañana muy tensa luego de que un hombre fuera baleado cerca de una gasolinera frente a la McDonald’s.

El hecho se dio la madrugada de este miércoles en el centro del cantón y según las autoridades, todo sucedió esta mañana cuando el hombre fue herido en el tórax de varios balazos.

El hombre fue baleado en la bomba de Tibás centro. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Al lugar llegó el OIJ así como unidades de la Cruz Roja, las cuales lo llevaron de emergencia al hospital México.

Según nos comentaron, al herido se le trasladó en situación crítica.

El hecho generó que las autoridades cerraran la gasolinera y sus cercanías, algo que provocó grandes presas en la zona, pues muchos querían llenar el tanque y otros simplemente saber qué fue lo que pasó.