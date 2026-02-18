Randall Zúñiga aseguró que próximamente denunciará a reconocido periodista y no es Douglas Sánchez

Randall Zúñiga, director del OIJ, quien actualmente se encuentra suspendido de su cargo, confirmó que próximamente presentará una denuncia contra un reconocido periodista.

Esta vez se trata del periodista Jerry Alfaro, director de Noticias Trivisión, y según Zúñiga dicha denuncia estaría relacionada con información privada o alejada a la realidad que dicho medio de comunicación habría dado a conocer públicamente, sobre el proceso judicial que se lleva en su contra por supuestos delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres.

“Tengo pendiente una denuncia contra Jerry Alfaro, de Trivisión, tengo también otra denuncia pendiente contra uno de los abogados de OPA que está defendiendo a las denunciantes; evidentemente hay una demanda multimillonaria contra Trivisión y contra OPA que se va a hacer en su momento”, destacó Zúñiga.

De momento el jefe judicial no ha dado a conocer cuándo presentará esa denuncia contra Alfaro y la mencionada demanda contra los dos medios de comunicación.

Randall Zúñiga explicó que aún le quedan varias denuncias pendientes por presentar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este martes Zúñiga se presentó ante el Colegio de Periodistas de Costa Rica para presentar una denuncia formal contra el periodista Douglas Sánchez “a fin de que se determine si su actuación se ajusta a los deberes y principios establecidos en el Código de Ética Profesional que rige el ejercicio del periodismo en Costa Rica”.

También presentó otra denuncia formal ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), esta vez contra OPA y Noticias Trivisión, por “tratamiento ilícito de datos personales sensibles en violación de la Ley Número 8968, Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales”.

En cuanto a las mujeres que lo han denunciado por los supuestos delitos sexuales, Zúñiga dijo que de momento no tomará acciones legales.

“Contra las denunciantes yo no voy a ejercer en la actualidad ningún tipo de medida, por respeto al proceso, simplemente, pero una vez que termine el proceso se verá el curso de acción; entonces sí quedan varias demandas pendientes”, explicó.