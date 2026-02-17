Randall Zúñiga presentará multimillonaria demanda contra Trivisión y OPA por este delicado tema

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), anunció que presentará una multimillonaria demanda contra dos medios de comunicación.

Así lo confirmó Zúñiga a La Teja, indicando que las demandas tienen que ver con información privada o alejada de la realidad que estos medios han publicado con relación a la investigación que se lleva en su contra por supuestos delitos sexuales contra cuatro mujeres.

“Tengo pendiente una denuncia contra Jerry Alfaro, de Trivisión, tengo también otra denuncia pendiente contra uno de los abogados de OPA que está defendiendo a las denunciantes; evidentemente hay una demanda multimillonaria contra Trivisión y contra OPA que se va a hacer en su momento”, destacó Zúñiga.

Randall Zúñiga, director suspendido del OIJ, denunció ante el Colper, al comunicador Douglas Sánchez por presuntas faltas a la ética. (Foto: La N/Foto: La Nación)

En cuanto a las mujeres que presentaron las denuncias en su contra, el director del OIJ mencionó que de momento no tomará acciones legales.

“Contra las denunciantes yo no voy a ejercer en la actualidad ningún tipo de medida, por respeto al proceso simplemente, pero una vez que termine el proceso se verá el curso de acción; entonces sí quedan varias demandas pendientes”, explicó.

Zúñiga también dijo que en sus denuncias presentará información que desmentirá lo que estos medios han dicho acerca de que él habría filtrado información confidencial de casos judiciales.

Este martes el director del OIJ presentó denuncias formales contra Douglas Sánchez, director de Central Noticias de Canal OPA tanto ante el Colegio de Periodistas de Costa Rica y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).