Hermano de surfista asesinado en Limón dio declaración a prestigioso medio que deja a Costa Rica muy mal

El hermano de Kurt Van Dyke, el reconocido surfista de 66 años que fue asesinado el pasado sábado en Limón, dio una fuerte declaración a un prestigioso medio estadounidense que dejó a nuestro país muy mal parado.

Peter Van Dyke, hermano de Kurt, quien también era dueño de un hotel en Talamanca, brindó una entrevista al medio New York Post, en la que se refirió al atroz crimen de su ser querido.

“Costa Rica no es como hace 15 años. Hay muchos asesinatos, muchos robos”, destacó el estadounidense en la entrevista con el New York Post.

Además, señaló que “las autoridades no están revelando nada”, añadiendo que cree que las autoridades ticas podrían no tener a ningún sospechoso en la mira.

Kurt Van Dyke fue asfixiado y hallado debajo de una cama en una vivienda en Cahuita. (Facebook/Redes sociales)

Peter también reveló que pocos días antes del homicidio conversó con su hermano y destacó que Kurt se encontraba de muy buen humor, además de que le contó que tenía todo bajo control, refiriéndose a sus negocios.

En cuanto al homicidio de su hermano, Peter explicó que se enteró de lo sucedido el mismo sábado, cuando fue contactado por el hijo de Kurt.

“No hemos tenido mucha comunicación con su hijo ni con la comunidad”, añadió.

Van Dyke señaló que ha estado en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica con el fin de agilizar los trámites para llevar los restos de su hermano de regreso a su natal California.

En cuanto al crimen, el OIJ informó que los hechos se dieron cuando un grupo de sujetos ingresó a la vivienda en la que Kurt se encontraba junto a una mujer de apellido Arroyo.

El cuerpo del estadounidense fue encontrado debajo de una cama y con una sábana en su cabeza; además, en apariencia presentaba múltiples puñaladas.