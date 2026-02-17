Fatal colisión en Guanacaste: ciclista iba para su trabajo cuando fue golpeado por bus

Un hombre falleció la madrugada de este martes tras verse involucrado en una colisión entre un autobús y una bicicleta en Carrillo de Guanacaste.

El choque se dio 500 metros antes del cementerio de Belén, en sentido Santa Ana–Belén de Carrillo.

El reporte de emergencia ingresó a las 4:38 a. m., movilizando a una unidad básica de la Cruz Roja hasta el sitio.

El hombre falleció en el sitio del accidente (Cruz Roja/Cortesía)

El hombre fue identificado como Eufemio Carmona Marchena de 59 años de edad, vecino de la comunidad de Belén de Santa Ana, quien al momento del accidente iba para su trabajo.

Al llegar, los socorristas atendieron al ciclista, quien presentaba múltiples lesiones producto del fuerte impacto. Lamentablemente, fue declarado fallecido en la escena.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, las cuales se encargaron de trasladar el cuerpo a la Medicatura Forense.