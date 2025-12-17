Detienen a sujeto que se convirtió en el terror de conductores de plataformas en Pavas

Un sujeto de apellido Marchena, de 39 años, quedó en manos de los agentes de la Sección de Robo de Vehículos del OIJ por ser sospechoso de atacar a conductores de plataformas en Pavas, San José.

De acuerdo con las autoridades, él es sospechoso de asalto bajo la modalidad de bajonazo.

Amenazaba a las víctimas dentro del vehículo

“Al parecer, solicitaba servicios de transporte hacia distintas zonas de Pavas y, una vez a bordo dentro del vehículo, amenazaba de forma violenta a los conductores, principalmente con arma blanca (puñal)”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La captura la realizaron este lunes 15 de diciembre, a las 6 p. m., pero trascendió hasta este martes.

A él lo vinculan con varios hechos ocurridos en octubre anterior.

