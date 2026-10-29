Detienen en Argentina a sujeto que huyó de Costa Rica con ¢18 millones ¿qué fue lo que hizo?

Un argentino de apellido Fernández, de 38 años, fue detenido por la Interpol en su país de origen como sospechoso de haber huido de Costa Rica con cerca de ¢18 millones que, supuestamente, le habría robado a una sociedad de la que él mismo formaba parte.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la captura del sujeto se dio como resultado de un trabajo de cooperación internacional entre las oficinas de Interpol de ambos países.

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Según la Policía Judicial, contra Fernández existía una orden de captura activa y una notificación roja en las bases de Interpol, ya que este figura como sospechoso del presunto delito de violencia patrimonial.

El hombre de apellido Fernández, de 38 años, fue detenido en La Plata, Argentina, como sospechoso de apropiarse de más de ¢18 millones de una sociedad que compartía con su pareja sentimental. (OIJ/Cortesía)

“De acuerdo con la información preliminar, aparentemente, en el año 2025 este hombre se habría apoderado de un dinero, aproximadamente más de ¢18 millones, que pertenecía a una sociedad donde figuraban él y su pareja sentimental. Supuestamente este hombre se habría apoderado de ese dinero y se habría trasladado hacia Argentina", detalló el OIJ.

Tras confirmarse que Fernández había abandonado Costa Rica, los agentes judiciales de la oficina de de Interpol San José del OIJ realizaron diferentes diligencias de investigación y a través del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado coordinaron con agentes de Interpol Argentina para capturar al sujeto.

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El OIJ dio a conocer que Fernández fue detenido en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

El sospechoso permanece detenido a la espera de que se realicen los trámites correspondientes para ser extraditado a Costa Rica.