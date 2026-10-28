Hombre trató de meterse a una propiedad en Curridabat, pero murió de una terrible forma y solo

Un hombre sufrió una horrible muerte la madrugada de este miércoles cuando, en apariencia, trató de meterse a una propiedad ubicada en Curridabat, San José.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto fue encontrado sin vida y prensado entre las rejas de un muro.

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Los hechos ocurrieron en el sector de Pinares de Curridabat, específicamente del supermercado Walmart, 200 metros hacia el sur.

El cuerpo del hombre quedó prensado entre las rejas de la propiedad. Foto Archivo. (Silvia Coto)

La Policía Judicial informó que hasta el momento no han podido identificar al ahora fallecido, pues este no contaba con ningún documento de identificación.

El OIJ indicó de forma preliminar que el hombre habría muerto en su intento por ingresar a la mencionada propiedad.

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“En apariencia, por razones que no están claras y se desconocen, esta persona, aparentemente, habría tratado de ingresar a una propiedad y quedó prensada entre las rejas de un muro, provocando que falleciera en el sitio”.

Agentes judiciales se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue judicial.