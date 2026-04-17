Detienen en Puntarenas a señor de 71 años como sospechoso de cometer dos graves delitos

Un adulto mayor fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de cometer dos graves delitos.

Los agentes judiciales venían siguiéndole la pista a este señor desde hace varios años, pues al parecer el sujeto había logrado evadir a las autoridades ocultándose en la provincia de Puntarenas.

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En cuanto al ahora detenido, la Policía Judicial informó que se trata de un hombre apellidado Chavarría, de 71 años, quien es sospechoso del aparente delito de violación.

Chavarría, de 71 años, se estaba ocultando de las autoridades en Puntarenas. (OIJ/Chavarría, de 71 años, se estaba ocultando de las autoridades en Puntarenas.)

Según las autoridades, Chavarría era requerido por la oficina del OIJ de San Carlos debido a que, en apariencia, habría cometido el mencionado delito en al menos dos ocasiones, específicamente los años 2018 y 2020.

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“Según el informe policial, aparentemente el sujeto se encontraba oculto en Puntarenas, donde se realizaron diferentes diligencias de investigación que permitieron dar con su ubicación”, destacó el OIJ.

Los agentes judiciales detuvieron a Chavarría cuando este se encontraba en vía pública, en el sector de El Roble de Puntarenas.

Finalmente el sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.