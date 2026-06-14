Sucesos

Detrás de las lluvias de esta madrugada hay un fenómeno que seguirá influyendo en el país

Onda tropical #10 dejará un inicio de semana pasado por agua en gran parte del país

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Las lluvias que despertaron a muchas personas durante la madrugada de este domingo no fueron producto de la casualidad.

Detrás de las precipitaciones se encuentra el paso de la onda tropical #10, fenómeno que mantiene condiciones favorables para aguaceros y tormentas en distintos puntos del país.

Durante las primeras horas del día, la influencia de esta onda tropical generó lluvias sobre Limón y favoreció un mayor desarrollo de aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas, en sectores de la zona norte y el Valle Central.

Sin embargo, las condiciones lluviosas no terminarán ahí.

LEA MÁS: Tragedia golpea a La Fortuna: tres jóvenes murieron al caer en carro a un guindo

26/08/2024 Tibás. Lluvia vespertina. Un fuerte pero pasajero aguacero cayó esta tarde. Foto: Rafael Pacheco Granados
Onda tropical #10 dejará un inicio de semana pasado por agua en gran parte del país. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Para la tarde y noche de este domingo se prevé la presencia de aguaceros con tormenta en diversas zonas del Pacífico, por lo que las autoridades recomiendan precaución, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

Además, el panorama para el arranque de la nueva semana tampoco muestra una mejoría significativa.

LEA MÁS: El doloroso momento en que una mujer vio cómo asesinaban a su esposo y a su hijo

Una vez que la onda tropical #10 complete su paso por el territorio nacional, la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical continuará aportando humedad e inestabilidad atmosférica.

Esto hará que se mantengan las características típicas de la estación lluviosa durante los primeros días de la semana.

Por esa razón, se espera que continúen presentándose aguaceros vespertinos, nubosidad abundante y tormentas aisladas en distintos sectores del país.

Las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a los pronósticos oficiales y a extremar las precauciones en zonas propensas a inundaciones, crecidas repentinas de ríos o deslizamientos debido a la saturación de los suelos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
onda tropical #10lluviasaguacerostiempo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.