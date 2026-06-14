Detrás de las lluvias de esta madrugada hay un fenómeno que seguirá influyendo en el país

Las lluvias que despertaron a muchas personas durante la madrugada de este domingo no fueron producto de la casualidad.

Detrás de las precipitaciones se encuentra el paso de la onda tropical #10, fenómeno que mantiene condiciones favorables para aguaceros y tormentas en distintos puntos del país.

Durante las primeras horas del día, la influencia de esta onda tropical generó lluvias sobre Limón y favoreció un mayor desarrollo de aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas, en sectores de la zona norte y el Valle Central.

Sin embargo, las condiciones lluviosas no terminarán ahí.

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Onda tropical #10 dejará un inicio de semana pasado por agua en gran parte del país. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Para la tarde y noche de este domingo se prevé la presencia de aguaceros con tormenta en diversas zonas del Pacífico, por lo que las autoridades recomiendan precaución, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

Además, el panorama para el arranque de la nueva semana tampoco muestra una mejoría significativa.

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Una vez que la onda tropical #10 complete su paso por el territorio nacional, la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical continuará aportando humedad e inestabilidad atmosférica.

Esto hará que se mantengan las características típicas de la estación lluviosa durante los primeros días de la semana.

Por esa razón, se espera que continúen presentándose aguaceros vespertinos, nubosidad abundante y tormentas aisladas en distintos sectores del país.

Las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a los pronósticos oficiales y a extremar las precauciones en zonas propensas a inundaciones, crecidas repentinas de ríos o deslizamientos debido a la saturación de los suelos.