Kattia Calvo se enfocó más en justificar al gobierno que señalar el daño del asesinato de Camilo Rodríguez. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Kattia Calvo, diputada oficialista del partido Pueblo Soberano, también opinó sobre el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, hecho que lamentó este lunes.

La legisladora afirmó a los medios presentes en la Asamblea Legislativa que hay grupos en Costa Rica muy peligrosos con los que hay que tener cuidado y que ella ya tenía “algún temor” de lo que podía suceder.

“Hay algunos grupos y criminales de alto perfil que no se andan por las ramas y uno tenía ya algún temor de que algo así podía ocurrir y lamentablemente ocurrió”.

“Esto es un mensaje que el crimen organizado está enviando de silenciar a aquellos que tienen el valor de hablar y actuar. Hay que tener cuidado y andar alerta porque esta gente no está jugando”, comentó.

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Kattia Calvo defendió las medidas de seguridad del Gobierno

Calvo aseguró que quienes critican todo el tema de las escoltas e inversión en seguridad que tiene el Gobierno de la República lo hacen por este tipo de hechos, para “no terminar como un Camilo”.

“¿Qué es lo que pretenden? ¿Que el ministro Chaves o doña Laura Fernández, el ministro de Seguridad, o el de Justicia terminen como un Camilo? Definitivamente más que nunca están justificadas las acciones en seguridad”.

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