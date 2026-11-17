José María Villalta fue muy crítico con el gobierno tras asesinato de Camilo Rodríguez. (Jose Cordero/José Cordero)

El diputado José María Villalta fue una de las voces más críticas tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez e hizo señalamientos muy duros contra el gobierno.

Para el legislador del Frente Amplio, el homicidio de comunicadores para silenciarlos por sus denuncias es propio de dictaduras o de narcoestados y es algo que se debe denunciar hasta las últimas consecuencias.

“No solo investigar quiénes jalaron el gatillo, sino quiénes están detrás de esto, porque a Camilo Rodríguez lo asesinan por ejercer el periodismo y eso pasa en las dictaduras y en los narcoestados”, dijo.

LEA MÁS: Diputados hicieron un serio señalamiento tras el asesinato de Camilo Rodríguez

José María Villalta cuestionó al gobierno tras el asesinato

Villalta hizo duros cuestionamientos contra el gobierno y contra el expresidente Rodrigo Chaves por unas declaraciones que dijo el actual ministro el 30 de setiembre del 2026.

“No es casual que esto suceda cuando sus denuncias empiezan a dirigir hacia figuras del gobierno por vínculos con el crimen organizado y no es casual que ocurra cuando figuras como el expresidente Chaves profirieron expresiones que parecen más que todo amenazas contra el periodista Camilo Rodríguez”, añadió.

Villalta hace referencia a las declaraciones que dio Chaves, luego de un acto oficial del gobierno en Puntarenas.

“Ya no puede creer a un hombre que ha hecho las cosas que Camilo Rodríguez ha hecho y ha dicho. Ya eso es para mí está muerto, es más, se lo digo así: nunca estuvo vivo. Ni siquiera hasta para mentir se ocupa ser inteligente”, expresó Chaves el 30 de setiembre de este año.

LEA MÁS: Esta es la reacción de la presidenta Laura Fernández por el asesinato de Camilo Rodríguez

José María Villalta señaló a gobierno y a Rodrigo Cháves tras asesinato de Camilo Rodríguez

El congresista también señaló que el partido oficialista, Pueblo Soberano, aprovechó el asesinato de Camilo Rodríguez para pedir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz.

“La bancada oficialista lejos de lamentar este crimen, lo que han hecho es pedirle la renuncia al fiscal general, justo hoy, porque la Fiscalía está solicitando nuevas investigaciones sobre casos de corrupción del gobierno”.

“¿Qué es la impunidad que quieren provocar, qué es lo que quieren tapar en nuestro país? Es necesario que esto se investigue hasta las últimas consecuencias”, finalizó.

LEA MÁS: Autoridades dan a conocer detalle relacionado con el chaleco antibalas de Camilo Rodríguez