Diputado revela el grave motivo por el que se vieron obligados a suspender visita a La Reforma

Justicia simplemente indicó que la medida se tomó por un tema de seguridad. (Jorge Castillo)

El diputado independiente Gilberth Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, reveló el grave motivo por el cual él y otros legisladores se vieron obligados a suspender la visita que iban a realizar a la cárcel La Reforma este viernes.

Ante una consulta hecha por La Teja, Jiménez explicó que dicha visita fue suspendida en altas horas de la noche del jueves debido a un tema de seguridad que, según él, le fue informado por el mismo Gerald Campos, ministro de Justicia.

“Efectivamente tenía la Comisión de Seguridad y Narcotráfico una visita a La Reforma, no obstante ayer (jueves) tipo 10:30 p.m. me ingresó un mensaje de Gerald Campos, en el cual me señala que tuvieron una información por la línea confidencial del OIJ de que existía una amenaza de atentado en un centro penitenciario y que por tales razones se veían en la obligación de suspender las visitas a los centros penitenciarios, con tal de proteger la integridad de todos. Naturalmente uno comprende esas medidas y se suspendió la visita de este viernes, la cual será reprogramada”, detalló Jiménez.

Horas después, específicamente a las 12:51 a.m. de este viernes, la oficina de prensa del Ministerio de Justicia informó que se suspenderían todas las visitas a ese centro penal solo por ese día, sin embargo, a las 9:47 a.m., enviaron un nuevo comunicado indicando que la medida se ampliará durante todo el fin de semana.

“La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, comunica que la visita general a los centros penitenciarios ubicados en el distrito de San Rafael de Alajuela se ha suspendido por todo el fin de semana en aras de hacer prevalecer la seguridad de las personas. Se aclara que es en todas las visitas íntimas y general durante todo el fin de semana”, indicó Justicia.

La Teja consultó a la oficina de prensa de Justicia sobre las circunstancias que motivaron dicha medida, a lo que escuetamente respondieron: “hacer prevalecer la seguridad de las personas”.

Tras lo revelado por Jiménez, por tercera vez este medio consultó a Justicia cuál fue el motivo de seguridad por el que se decidió aplicar dicha medida, pero de momento no se ha obtenido una respuesta.