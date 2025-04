Director del OIJ dice cuánto gana un agente y asegura que podría ganar igual manejando Uber

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, asegura que nada le quita el sueño, pero sí tiene una gran preocupación.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), declara su compromiso con la lucha contra la criminalidad y la corrupción, tras las críticas del presidente Rodrigo Chaves sobre la solicitud de presupuesto para nuevos investigadores. (OIJ)

“Tengo la facilidad de que casi nada me quita el sueño, si uno se echa a morir por la situación actual, no va a vivir mucho, porque siempre va a haber algo peor, algo más grave. Hay una película que me gusta mucho, se llama Hombres de negro, y hago una referencia a manera de reflexión”, señaló el jefe policial.

“Hay una parte de la película en la que Will Smith corre asustado donde Tommy Lee Jones y le dice que hay un crucero internacional apuntando para destruir la tierra, y él le dice: ‘no te preocupes, todos los días hay un crucero internacional apuntando para destruir la tierra’. Es igual, en el OIJ siempre hay algo, pero siempre va a haber algo mayor, tengo la facilidad de que no me afecte emocionalmente”.

LEA MÁS: Joven acribillada en Alajuela tuvo una vida marcada por el dolor

Eso sí, don Randall tiene una gran preocupación y es la fuga de personal por la que atraviesa la institución; incluso, algunos agentes terminan haciendo Uber o trabajando con abogados que defienden criminales.

Don Randall asegura que la institución cuenta con 1.800 investigadores, pero ahorita tienen un faltante de 600 agentes, en un momento en el que la violencia golpea el país, y si las cifras de homicidios siguen subiendo, se llegará a más de 900 casos a finales de año.

“Históricamente, al OIJ le renunciaban entre 7 y 14 personas al año, una persona por mes; ahorita están renunciando una cada 2 o 3 días”, explicó el jefe policial.

Zúñiga explicó que cuando se dio la Ley de Finanzas Públicas en el 2018, las renuncias empezaron a aumentar considerablemente. Si los números se mantienen, va a llegar un momento en que perderán a 600 agentes; es decir, el 33 por ciento del personal.

Y aunque el legislativo les dio plazas, el faltante sigue causándoles una gran batalla a los judiciales.

LEA MÁS: Mamá colombiana describe con dolor y amor los últimos días de su hija quien murió en Costa Rica

El salario global de un agente del OIJ es de 984 mil, lo que el jerarca asegura que es poco, considerando que ellos arriesgan sus vidas.

“De hecho, el OIJ está haciendo lo propio para ser excluido de la Ley de Marco de Empleo Público y la Ley de Finanzas Públicas para que, aparte de eso, se les pueda pagar a los compañeros los aumentos salariales que es algo sumamente importante, pues no hemos tenido un aumento salarial, ni nosotros ni nadie del sector público” dijo.

Las renuncias de investigadores se han convertido en una prepcupación para el OIJ. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jerarca asegura que algunos agentes ya se casaron, tienen familia, y cinco años después están ganando lo mismo, con mucho riesgo, lo cual impulsa a que mucho personal de OIJ se vaya.

“Prácticamente, ganarían lo mismo con Uber, esos 984.000 colones. Lo que les va a llegar, digamos líquidos, son 600.000 colones al mes, y eso con un Uber vos te lo puedes ganar, ¿verdad?, y con menos riesgo”, dijo el jefe.

Consultamos a don Randall si el homicidio del agente Geiner Zamora, el subjefe del OIJ de Guápiles, atacado el 31 de enero por un pistolero a quien un grupo criminal mandó a ajusticiar, provocó renuncias y confirmó que sí.

“Eso ha calado un poco para que muchos otros agentes que, tal vez, ya estaban queriendo irse dijeran, voy a tomar la decisión definitiva porque, si bien es cierto, eso crea una preocupación, hay una tensión en ellos. El riesgo dentro de la función policial es algo inherente, es algo que siempre estará vigente”.

Zúñiga señaló que dos agentes del básico policial, uno de Batán y otro de Guápiles renunciaron.

El homicidio del agente Geiner Zamora Hidalgo el Guapiles provocó que otros agentes renunciaran. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Yo sé que algunas personas podrán tener ese miedo, pero más allá de eso, si todas las personas en el OIJ renuncian por miedo, se va a generar el mismo efecto; o sea, nadie nos va a poder defender contra la criminalidad”, dijo.

Lo más preocupante para el OIJ es que por cada persona que renuncia se tarda entre dos y siete años para llenar la vacante, ya que es el tiempo que se necesita para estar en capacitación y poder salir a la calle a investigar.

“En el OIJ no se pueden resolver los casos con una máquina, sino que necesitamos de personas con conocimiento”, dijo Zúñiga.

Don Randall explicó que, por ejemplo, cuando renuncia un agente de homicidios, hay que empezar de cero, pues la nueva persona tiene que hacer pruebas de destreza e inteligencia; primero empieza en la sección de robos, hurtos, fraudes para que empiece a agarrar calle.

LEA MÁS: El Diablo tiene un escondite y un elaborado sistema de escape

Cuando ya tiene cerca de cinco años, puede llegar a homicidios, pero entra a esa sección de cero y necesita dos años, por lo menos, para poder tener la experticia necesaria para empezar con las investigaciones.

Por lo que para don Randall es una prioridad evitar que los investigadores dejen la institución.