Disparo en riña entre supuestos compañeros de trabajo casi termina en tragedia y ya tiene consecuencias judiciales

Una riña que, en apariencia, habría ocurrido entre compañeros de trabajo terminó escalando a un hecho violento que ya tiene consecuencias judiciales en San Carlos.

La Fiscalía Adjunta de San Carlos consiguió que el Juzgado Penal de la localidad ordenara dos meses de prisión preventiva contra un imputado de apellidos Soto Quirós, sospechoso de disparar contra otro hombre con quien sostenía una disputa.

El lamentable hecho quedó grabado desde la cámara de un carro y se ve cuándo los hombres estaban peleando en una acera, ambos estaban en el suelo, se golpeaban con los puños en la cabeza y en determinado momento uno de ellos apunta y dispara contra la cara del otro.

Soto se fue de inmediato del sitio, el otro quedó aturdido quizás del estruendo o de ver cómo se salvó de milagro.

Los hechos se investigan dentro del expediente judicial 26-000198-0306-PE y ocurrieron la tarde del martes 17 de febrero anterior en San Roque de Ciudad Quesada.

Sujeto de apellido Soto fue capturado por el OIJ tras un violento pleito con arma de fuego. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Según la investigación, en medio del altercado, Soto habría sacado un arma de fuego y disparado contra la víctima; sin embargo, no logró impactarla”, señaló el Ministerio Público.

Por este caso, al sospechoso se le investiga por el presunto delito de tentativa de homicidio.

El hombre fue detenido al día siguiente en el sector conocido como Calle Lapas, también en la cabecera del cantón.

Tras su captura, las autoridades judiciales solicitaron medidas cautelares y el juzgado ordenó que cumpla dos meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso.

La captura de Soto la realizaron los agentes del OIJ de San Carlos la noche de este miércoles 18 de febrero en la comunidad de La Tesalia.

Al parecer, se trataría de compañeros en el hospital de San Carlos, sin embargo esta versión no está confirmada.