Una serie de disparos que retumbaron la madrugada de este martes despertaron a los vecinos del estadio Ricardo Saprissa, en Tibás.

Al salir de sus casas para ver qué ocurría, se toparon con una escena aterradora: un hombre tendido cerca de una cuneta, sin vida.

Disparos despertaron a vecinos en Tibás, cerca del Saprissa al salir hallaron un muerto. Foto: ANI (ANI/ANI)

La Cruz Roja atendió la alerta a las 5:13 a. m. a un costado del estadio Ricardo Saprissa.

Los lugareños dijeron que escucharon entre cinco y siete balazos.

“Herido por arma de fuego, se aborda un hombre adulto con impactos en el tórax, sin signos de vida”, señalaron en la Cruz Roja.

La identidad de la víctima no ha trascendido, al parecer le decían Cuco y supuestamente sería un habitual; no obstante, es parte de la investigación judicial.

