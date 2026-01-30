Doble homicidio en balacera en San Sebastián: un hombre intentó huir, pero no lo logró

Un doble homicidio se registró la noche de este jueves 29 de enero en San Sebastián, en San José, luego de que dos hombres fueron atacados a balazos mientras se encontraban dentro de un vehículo.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el hecho ocurrió a las 9:29 p. m.

“Se informa de un vehículo con dos ocupantes heridos por arma de fuego, ambos con varios impactos y sin signos vitales”, detallaron los cruzrojistas.

Cruzrojistas pasaban por el sitio y casi presenciaron la agresión. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Fernando Soto, de la Cruz Roja, explicó que una ambulancia de la Benemérita pasaba por la zona rumbo a otro caso médico cuando se topó con la escena del ataque, lo que permitió una atención inmediata.

“Casi que es presencial lo que fue dicha balacera. Abordamos a una víctima dentro del carro, que no tenía signos de vida, y al otro a unos 100 metros de distancia, aproximadamente”, señaló Soto.

Versiones de vecinos indican que el segundo hombre, quien en apariencia era el conductor del vehículo, habría intentado huir tras el ataque; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y cayó más adelante.

Agentes del OIJ se hicieron cargo de la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar la investigación que permita esclarecer las circunstancias del doble homicidio y dar con los responsables.

El lunes 26 de enero, también en San Sebastián, ocurrió otro doble homicidio contra dos hombres.