Doble homicidio en Nosara habría acabado con la vida de padre e hijo

Un violento hecho ocurrido la noche de este miércoles en Nosara, en Nicoya de Guanacaste, cobró la vida de dos hombres que, en apariencia, serían padre e hijo.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 8:38 p.m., en el sector de Río Montaña.

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Violento ataque ocurrió la noche de este miércoles en Guanacaste. Foto: Ilustrativa

Víctimas murieron en el sitio

“Se atendió a dos hombres con múltiples impactos por arma de fuego. Ambos pacientes fueron declarados sin signos vitales en el lugar”, indicaron en la Cruz Roja.

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

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Versiones apuntan a que serían familiares

Sin embargo, versiones no oficiales señalan que los fallecidos serían dos hombres de apellido Alfaro, uno de 65 años y otro de 22 años.

Además, trascendió que en apariencia se trataría de padre e hijo, situación que ahora deberá ser confirmada por las autoridades judiciales.

El caso quedó en manos de agentes del OIJ, quienes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el doble homicidio y quiénes serían los responsables del ataque armado.