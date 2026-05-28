Taxista fue condenado a 21 años de prisión por delitos contra joven con discapacidad auditiva

Un taxista de apellidos Ulate Bolaños pasará los próximos 21 años en prisión al ser hallado responsable de delitos sexuales cometidos contra una muchacha de 17 años con discapacidad auditiva.

La Fiscalía Adjunta de San Ramón investigó el caso y logró la sentencia en el Tribunal Penal de San Ramón, este lunes 25 de mayo.

Fiscalía acreditó varios delitos

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue hallado culpable de los delitos de violación, seducción o encuentro con persona menor de edad o incapaz, fabricación de pornografía y corrupción de persona menor de edad.

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El sujeto de apellidos Ulate Bolaños buscó a la víctima y le ofreció llevarla a la casa, pero de camino se desvió y cometió los delitos contra la adolescente. Foto: Ilustrativa (Gabriela Téllez)

La Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron en febrero del 2024, cuando el hombre contactó a la ofendida mediante una red social con la intención de iniciar conversaciones de naturaleza sexual.

Según la acusación, posteriormente le solicitó fotografías íntimas.

Hechos ocurrieron tras ofrecer traslado

El Ministerio Público indicó que el 9 de febrero del 2024 el acusado abordó a la joven cuando esta se encontraba con una compañera.

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En apariencia, el hombre le ofreció llevarla en su taxi hasta la casa; sin embargo, durante el recorrido se habría desviado hacia un camino solitario, donde ocurrió el delito de violación.

Juicio contó con traductor certificado de LESCO

Para el desarrollo del debate judicial se contó con la participación de un traductor certificado de Lenguaje de Señas Costarricenses (LESCO), debido a la discapacidad auditiva de la víctima.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado permanecerá en prisión preventiva.