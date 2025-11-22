Sucesos

Doble rescate en la montaña: Cruz Roja atendió parto y mordedura de serpiente en Alto Telire

Dos emergencias simultáneas movilizaron a la Cruz Roja en Alto Telire.

Por Silvia Coto

La Cruz Roja mantiene desde este jueves una compleja y simultánea operación de rescate en el sector de Alto Telire, en Talamanca de Limón, donde sus equipos se encuentran brindando atención a dos emergencias ocurridas en zonas de difícil acceso.

Según informó la institución, en el primer incidente está involucrada una mujer, de 25 años, que inició labor de parto mientras se encontraba dentro de la montaña.

Desde ayer, los cruzrojistas han permanecido a su lado, brindándole acompañamiento médico y trabajando en las maniobras necesarias para su extracción segura.

En medio de esa operación, un segundo caso activó de inmediato a los rescatistas: un hombre fue mordido por una serpiente a unos dos kilómetros del punto donde se atendía el parto. El personal tuvo que dividir esfuerzos para llegar hasta él y estabilizarlo.

En este momento, la Benemérita continúa en las labores de evacuación de los tres pacientes: la mujer, su bebé recién nacido y el hombre afectado por la mordedura. De acuerdo con la institución, ya cuentan con personal preparado en el sitio con suero antiofídico para la aplicación inmediata del antídoto una vez que las condiciones de extracción lo permitan.

Las operaciones se desarrollan en condiciones retadoras, propias de la zona montañosa y remota de Alto Telire, donde el acceso terrestre es limitado y el traslado de pacientes exige mucha planificación.

La Cruz Roja reiteró que sus unidades permanecerán en el lugar hasta completar los rescates y garantizar que los tres pacientes lleguen a un centro médico de forma segura.

