Dolor y angustia para cuatro familias: terrible choque este domingo deja dos fallecidos y dos heridos

Un brutal choque la madrugada de este domingo dejó a dos motociclistas fallecidos y a dos más luchando por sus vidas, el accidente ocurrió en Corredores de Puntarenas, en la zona sur del país.

El accidente se dio a las 3:14 a.m., en el puente Las Palmas, carretera a Bambito, en Laurel de Corredores.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que según las primeras investigaciones, por razones que se investigan, los cuatro hombres viajaban en dos motos cuando chocaron de frente y ocurrió el accidente.

La Cruz Roja informó por medio de la oficina de prensa que ellos atendieron la colisión de dos motocicletas.

“Se atienden cuatro pacientes, de los cuales tres hombres adultos se trasladan críticos al hospital de Ciudad Neilly y un hombre de 40 años aproximadamente, se confirma sin signos vitales en el lugar”, detalló la Benemérita.

El OIJ confirmó que el hombre que falleció en el sitio era de apellido Vargas, de 27 años, mientras que un hombre de apellido Salazar de 31 años falleció poco después de ingresar al hospital.

Los otros heridos son de apellido Guido de 24 años y Santana de 18 años.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense.