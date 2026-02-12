Dolorosa muerte de bebé obliga a sus padres extranjeros a quedarse en proceso judicial en Costa Rica

Una bebé de un año y dos meses habría sufrido una dolorosa muerte en una finca cafetalera en Tarrazú, San José.

La pequeña permanecía en esa zona porque sus papás, quienes son panameños, llegaron a suelo tico para trabajar en la cosecha de café.

Menor falleció en una finca cafetalera en Tarrazú; padres enfrentan investigación judicial. Foto: Ilustrativa (Cortesía/Cortesía)

Atención médica y hallazgo

Los padres son indígenas panameños y, en apariencia, intentaron curar las heridas de la pequeña con un ungüento para animales y medicina natural; sin embargo, no fue suficiente.

El jueves 5 de febrero la menor fue llevada a un centro médico de la localidad con quemaduras en su cuerpo, al parecer por exposición al sol. Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo de la menor.

Investigación del Ministerio Público

La Fiscalía de Tarrazú abrió de inmediato una investigación y tramita el caso dentro del expediente 26-000061-0988-PE, contra un hombre de apellidos Abrego Beker, de 29 años, y una mujer de apellidos Palacios Santos, de 26 años.

“En este momento, el caso se tramita por el presunto delito de incumplimiento o abuso de patria potestad, puesto que es necesario contar con el resultado de varias pericias forenses para determinar la causa de muerte de la persona menor de edad; no obstante, la calificación de los hechos podría cambiar dependiendo de la evidencia que arrojen las diligencias”, confirmaron en el Ministerio Público.

A solicitud de la Fiscalía, ambos cumplen medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada 15 días y mantener domicilio y trabajo fijos.