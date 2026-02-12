Paciente sufre doble emergencia tras choque y vuelco de ambulancia que lo llevaba a un centro médico

Un paciente sufrió una doble emergencia la madrugada de este jueves, primero al necesitar la atención de la Cruz Roja y cuando lo llevaban a un centro médico sufrir un accidente de tránsito al verse la ambulancia involucrada en un accidente de tránsito.

La emergencia ocurrió cerca de las 4 a.m. frente a la Clínica de Coronado, en San José.

LEA MÁS: Video muestra como en un minuto maleantes aterrorizaron a pareja para robarles su Toyota Hilux del año

Choque involucra a ambulancia frente a la Clínica de Coronado, en San José. Foto: Coronadeños (Coronadeños/Coronadeños)

La unidad de la Cruz Roja trasladaba a un paciente hacia ese centro médico cuando ocurrió el incidente. Tras el impacto, la ambulancia volcó sobre la vía y el otro carro resultó con severos daños materiales.

“Afortunadamente, tanto nuestro personal como el paciente que era trasladado y los ocupantes del otro vehículo se encuentran en condición estable”, indicaron desde la central de la Cruz Roja.

Choque involucra a ambulancia frente a la Clínica de Coronado, en San José. Foto: Coronadeños (Coronadeños/Coronadeños)

LEA MÁS: Este es el último video musical que publicó joven cantante antes de ser asesinado: “La fe que se vive”

Todos los involucrados fueron atendidos en el sitio por otros recursos institucionales y posteriormente por personal médico de la Clínica de Coronado, donde se confirmó que no presentaban lesiones de gravedad.