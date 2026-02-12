Sucesos

Paciente sufre doble emergencia tras choque y vuelco de ambulancia que lo llevaba a un centro médico

Colisión ocurrió al frente de la Clínica de Coronado cuando la unidad trasladaba a un paciente

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un paciente sufrió una doble emergencia la madrugada de este jueves, primero al necesitar la atención de la Cruz Roja y cuando lo llevaban a un centro médico sufrir un accidente de tránsito al verse la ambulancia involucrada en un accidente de tránsito.

La emergencia ocurrió cerca de las 4 a.m. frente a la Clínica de Coronado, en San José.

LEA MÁS: Video muestra como en un minuto maleantes aterrorizaron a pareja para robarles su Toyota Hilux del año

Choque involucra a ambulancia frente a la Clínica de Coronado, en San José. Foto: Coronadeños
Choque involucra a ambulancia frente a la Clínica de Coronado, en San José. Foto: Coronadeños (Coronadeños/Coronadeños)

La unidad de la Cruz Roja trasladaba a un paciente hacia ese centro médico cuando ocurrió el incidente. Tras el impacto, la ambulancia volcó sobre la vía y el otro carro resultó con severos daños materiales.

“Afortunadamente, tanto nuestro personal como el paciente que era trasladado y los ocupantes del otro vehículo se encuentran en condición estable”, indicaron desde la central de la Cruz Roja.

Choque involucra a ambulancia frente a la Clínica de Coronado, en San José. Foto: Coronadeños
Choque involucra a ambulancia frente a la Clínica de Coronado, en San José. Foto: Coronadeños (Coronadeños/Coronadeños)

LEA MÁS: Este es el último video musical que publicó joven cantante antes de ser asesinado: “La fe que se vive”

Todos los involucrados fueron atendidos en el sitio por otros recursos institucionales y posteriormente por personal médico de la Clínica de Coronado, donde se confirmó que no presentaban lesiones de gravedad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
vuelco de ambulancia en Coronadochoque contra ambulanciaCoronado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.