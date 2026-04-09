¿Dónde están? Lo que se sabe de las gemelas de 4 años tras misteriosa desaparición de su madre

La desaparición de la tiktoker Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, continúa generando preocupación, especialmente por la situación de sus dos hijas gemelas de tan solo 4 años, quienes actualmente se encuentran bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La institución confirmó que las menores no están ni con su familia materna ni con su padre, un costarricense de 57 años.

Como parte del protocolo de protección, las niñas fueron sometidas a una valoración médica y posteriormente trasladadas a un centro de abrigo temporal, mientras se analizan los recursos familiares disponibles para garantizar su bienestar.

Las pequeñas son hijas de la joven nicaragüense, cuya desaparición mantiene en angustia a sus seres queridos.

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Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, una tiktoker nicaragüense radicada en Costa Rica, está desaparecida desde el 31 de marzo del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Según la información brindada por la familia, fue el padre de las menores quien les indicó que Junieysis supuestamente había salido hacia una playa con personas que conoció a través de TikTok y que no llevó su celular, versión que incrementó la incertidumbre sobre su paradero.

Las autoridades judiciales mantienen activa la investigación, ya que los familiares aseguran que la joven es muy apegada a sus hijas y que mantenía una comunicación constante con sus padres y hermanos, lo que hace aún más inusual su ausencia.

Junieysis fue vista por última vez el 31 de marzo en el condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, San José. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

El caso ha generado gran conmoción tanto en Costa Rica como en Nicaragua, país de origen de la joven.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que, si cuentan con información relevante, se comuniquen de forma confidencial al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.