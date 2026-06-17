Dos denuncias podrían costarle la libertad a un doctor del hospital San Francisco de Asís de Grecia

Un doctor de apellido Román destacado en el Hospital San Francisco de Asís, de Grecia es investigado por dos violaciones contra dos mujeres.

Así lo confirmó la Fiscalía de Grecia, quienes señalaron que este miércoles 17 de junio pedirán medidas cautelares contra el médico.

La petición se realizará ante el Juzgado Penal de la localidad, en el transcurso del día.

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Un doctor de apellido Román está en manos de las autoridades judiciales. Foto: Realizada con IA/fines ilustrativos (Realizada con IA/fines ilustrativos/Realizada con IA/fines ilustrativos)

“De acuerdo con la prueba recabada hasta este momento, en apariencia, aprovechó su cargo para cometer las agresiones sexuales, en perjuicio de dos pacientes”, señalaron en el Ministerio Público.

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La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información relacionada con el caso o de haber sido víctima de los hechos, acercarse y denunciar.

La investigación corresponde al expediente 25-000349-1896-PE.